Sharon Stone, très émue, poursuit son message en indiquant : "Comme toute famille, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien en cette période de deuil incommensurable et nous apprécions toutes vos condoléances. Oui, nous avons subi d'énormes pertes au cours de ces deux dernières années, et beaucoup d'entre vous en ont également subi."

La famille de Sharon Stone est particulièrement touchée depuis quelques mois après la disparition de River (neveu de l'actrice) en 2021.

Sharon Stone termine sa vidéo en déclarant : "Je vous remercie beaucoup pour l'amour et le soutien que vous nous montrez et nous vous demandons simplement de continuer à être gentils. Merci."

Parmi les commentaires, on retrouve un message entre autre de l'acteur John Travolta indiquant : "Chère Sharon, je suis vraiment désolé pour votre perte. Je comprends très bien ce que vous traversez. Avec amour -JT."