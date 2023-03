Sharon Stone a perdu la garde de son fils à cause de Basic Instinct

La scène de l’interrogatoire avec Sharon Stone dans Basic Instinct est l’une des plus cultes du cinéma. Elle révèle que c’est la raison pour laquelle elle a perdu la garde de son fils.

Avant qu’elle n’apparaisse dans Basic Instinct, Sharon Stone était méconnue du grand public. Son interprétation de Catherine Tramell, une riche écrivaine arrogante, l’a transformée en un véritable "sex-symbol". Tout ça, notamment grâce à la scène de l’interrogatoire : vêtue d’une robe blanche moulante, elle révèle en un croisement de jambes qu’elle ne porte pas de culotte. À l’époque, ça avait autant scandalisé que fasciné.

L’actrice avait déjà expliqué que ce passage avait été filmé à son insu durant cette scène. On lui avait demandé de retirer sa culotte, lui assurant qu’on ne verrait rien, mais qu’elle devait le faire sinon le blanc refléterait la lumière et montrerait qu’elle porte des sous-vêtements. Jamais elle n’aurait cru que sa vulve serait visible à l’écran. Elle avait tenté d’interdire la scène, avant de se résoudre à l’autoriser.

Sa décision l’a portée à perdre la garde de son fils aîné. "Le juge a demandé à mon enfant, mon tout petit garçon : sais-tu que ta mère joue dans des films pornos ? […] On a défini quel genre de parent j’étais, juste parce que j’avais fait ce film" a-t-elle dévoilé dans le podcast "Table for Two" de Bruce Bozzi.

La perception de la nudité a beaucoup changé depuis. "Maintenant, les gens se promènent sans vêtements à la télévision, mais moi, pour 16 secondes de nudité suggérée, j’ai perdu la garde de mon fils", regrette l’actrice.

Cela lui a brisé le cœur. Elle est persuadée aujourd’hui que c’est de là que viennent ses troubles du rythme cardiaque.