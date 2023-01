Sharon Stone a nommé les seuls hommes non-misogynes avec lesquels elle a travaillé

Interrogée par Variety, Sharon Stone a partagé son expérience à Hollywood. Entre misogynie et rôles similaires à cause de son physique, l’actrice de 64 ans, comme beaucoup de ses collègues féminines, n’a pas seulement connu les strasses et les paillettes.

Si les rôles au cinéma ont tendance à être stéréotypés (encore plus à l’époque), c’est parce que le physique, en l’occurrence celui des femmes, est un facteur de choix trop important pour les hommes, majoritairement aux commandes des grosses productions. "Je suis arrivée dans ce monde en ressemblant à une Barbie [dans "Basics Instincts"], donc c’est compliqué pour les gens de me donner l’opportunité d’être autre chose.", a confié Sharon Stone lors de l’interview publiée le 25 janvier.

En plus d’être affectée aux mêmes rôles en raison de son physique, l’actrice a, comme beaucoup de femmes d’Hollywood, été victime du comportement misogyne de ses homologues masculins."J’ai travaillé avec certaines des plus grandes stars de l’industrie, qui parlaient littéralement pendant que je tournais, me disant ce qu’elles pensaient que je devrais faire. Ils sont tellement misogynes.", a-t-elle déclaré à Variety avant d’ajouter ceci : "Ils ne m’écoutaient tout simplement pas et ne me permettaient pas d’affecter leur performance avec ma performance. Ce n’est pas bien d’agir comme ça…"

Toutefois, deux hommes semblent sortir du lot. En effet, Sharon Stone a précisé que Robert De Niro et Joe Pesci avec qui elle partage l’affiche de "Casino" ne font pas partie des hommes visés par ses propos.