Sharon Osbourne se confie sur les infidélités d’Ozzy Osbourne dans son livre "Coming Home"

Le contenu promotionnel du livre de Sharon Osbourne promet que le récit donnera des détails concernant "les années les plus difficiles qu'elle a vécues : l'angoisse d'un mariage brisé, le spectre constant de la toxicomanie, la perte de ses amis, la trahison de collègues et ses combats permanents contre les crises de santé mentale".

Ozzy Osbourne a précisé qu'il était "terrifié" à l'idée que Sharon le quitte après qu'elle a pris connaissance de ses aventures extra-conjugales. La liaison d'Ozzy avec la coiffeuse Michelle Pugh a été rendue publique il y a 6 ans en mai 2016. Par après, le couple s'était réconcilié.

Sharon a déclaré à ce sujet : "J'ai dit à Ozzy : 'Si tu me refais ça, je vais te couper les cheveux ou tous tes vêtements'". Le chanteur a ajouté : "J'aurais aimé ne pas faire cette chose stupide que j'ai faite, c'est la vérité. Vous ne savez jamais ce que vous avez jusqu'à ce que vous le perdiez. Et j'ai pensé que je l'avais perdu".

Après avoir vécu à Los Angeles pendant plus de 30 ans, le couple déménage au Royaume-Uni en raison de la hausse des impôts en Californie. Le couple vit pour le moment dans le quartier de Hancock Park à Los Angeles dans une maison qu’il a achetée en 2015. Ozzy et Sharon Osbourne sont par ailleurs propriétaires de la Welders House dans le Buckinghamshire (Royaume-Uni) et vont désormais faire de cette propriété leur résidence principale.

Récemment, le metal madman a lancé sa propre ligne de NFT baptisée "Cryptobatz". Une collection proposant 9.666 jetons non fongibles. Celle-ci fait référence au célèbre incident durant lequel le chanteur avait croqué sur scène dans une chauve-souris, qu’il pensait être factice, en 1982.

Ozzy Osbourne n’a actuellement aucune date prévue pour 2022, mais sa tournée au Royaume-Uni et en Europe, trois fois reportée, est maintenant prévue pour 2023.