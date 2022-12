Sharon Osbourne, l’épouse d’Ozzy récemment hospitalisée, va mieux

Sharon Osbourne a expliqué qu’elle était "de retour à la maison" et qu’elle allait mieux, après avoir été hospitalisée la semaine passée.

Elle avait été emmenée d’urgence à l’hôpital de Santa Paula en Californie ce vendredi 16 décembre pour des raisons inconnues alors qu’elle était en train de tourner une émission.

Et après avoir quitté l’hôpital ce dimanche (18 décembre), elle a donné de ses nouvelles : "Je suis à la maison et je me sens bien !" écrit-elle sur Instagram en légende d’une photo de son sapin de Noël et de son chien. "Merci pour votre soutien !"

Jack Osbourne, son fils, avait écrit samedi (17 décembre) : "Les médecins lui ont donné le feu vert pour sortir et elle rentre à la maison. Merci à tous ceux qui ont pris de ses nouvelles. Et quant à ce qu’il s’est passé, je laisse le soin à ma maman de vous le dire quand elle sera prête."