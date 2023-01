Sharon Osbourne, l’épouse d’Ozzy, explique pourquoi elle a été hospitalisée d’urgence

L’épouse du Prince des Ténèbres s’est confiée sur les raisons de sa visite à l’hôpital il y a quelques semaines.

Elle avait été emmenée d’urgence à l’hôpital de Santa Paula en Californie le vendredi 16 décembre pour des raisons inconnues alors qu’elle était en train de tourner une émission.

Et après avoir quitté l’hôpital le dimanche 18 décembre, elle avait donné de ses nouvelles : "Je suis à la maison et je me sens bien !"

Jack Osbourne, son fils, avait écrit la veille : "Les médecins lui ont donné le feu vert pour sortir et elle rentre à la maison. Merci à tous ceux qui ont pris de ses nouvelles. Et quant à ce qu’il s’est passé, je laisse le soin à ma maman de vous le dire quand elle sera prête."

Un porte-parole avait ensuite expliqué qu’elle s’était en fait évanouie. Elle a ensuite fait une première apparition ce mardi 3 janvier dans son émission TalkTV.

Et quand le journaliste JJ Anisiobi lui a demandé les raisons de son hospitalisation, elle a répondu : "J’aimerais pouvoir vous les donner, mais je ne peux pas. C’était vraiment bizarre. J’étais en train de tourner [une émission] et ils m’ont dit que je me suis évanouie pendant 20 minutes. Après, je me suis retrouvée à l’hôpital. Ils m’ont transférée dans un autre établissement et j’ai fait des tests pendant deux jours et personne n’a compris pourquoi cela m’était arrivé."