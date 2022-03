Sharon Jones And The Dap Kings, la Diva Funk !

La vie devient tragiquement moins funky à partir de 2013, on lui diagnostique un cancer du pancréas de stade 2. Elle doit dès lors repousser sa tournée et la sortie de l’album ''Give the People What They Want'', nominé au Grammys un an plus tard. Bien qu’affaiblie par la maladie, elle poursuit néanmoins ses concerts même si elle regrette de perdre en énergie et en qualités scéniques. En 2015, lors d’une projection du documentaire, ''Miss Sharon Jones !'' , réalisé par Barbara Kopple, elle annonce que des métastases sont apparues dans ses poumons et au foie. Après une rémission, Sharon Jones subit une rechute de son cancer en début d’année 2016 l’obligeant à annuler sa tournée prévue pour l’été. Elle décède des suites de sa maladie le 18 novembre 2016.