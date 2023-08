Née le 24 décembre 1940 à Sioux City dans l’Iowa, Sharron Farrel décroche son premier rôle à l’âge de 19 ans dans le film "Kiss Her Goodbye", puis danse aux côtés de Jane Fonda à Broadway dans la comédie musicale "There was à little girl". En 1962, elle est ensuite engagée par Alfred Hitchcok, le maître du suspense, pour jouer dans sa série "Alfred Hitchcock présente…". Dans les années qui suivent, elle enchaîne les tournages, jouant notamment aux côtés de Kirk Douglas dans "Un détective à la dynamite", Steve McQueen dans "Les Reivers", Chuck Norris dans "Œil pour œil" et Patrick Dempsey dans "L’amour ne s’achète pas".

Elle rejoint en 1991 le casting des "Feux de l’amour", où elle incarne pendant les huit années qui suivent le personnage de Florence Webster Adams.