Sharon et Ozzy Osbourne ont conclu un pacte de suicide assisté

Sharon Osbourne s'est ouverte sur son pacte de suicide assisté avec son mari, Ozzy Osbourne, et a révélé qu'il s'agissait toujours d'un plan d’actualité.

La première fois qu'elle s'est exprimée sur ce projet , c'était dans ses mémoires de 2007, Sharon Osbourne Extreme : My Autobiography. Dans ce livre, elle expliquait qu'elle et Ozzy avaient conclu un pacte pour se rendre à l'organisation suisse d'aide à la mort Dignitas si l'un d'entre eux devait souffrir d'une forme courante de démence.

Dans le dernier épisode du Podcast des Osbournes avec leurs enfants Jack et Kelly , son fils Jack a demandé si les plans d'euthanasie étaient toujours d'actualité.

Sharon a répondu : "Tu crois qu'on va souffrir ? et Jack a répliqué : "Est-ce qu'on ne souffre pas déjà tous ? Elle a répondu : "Oui, nous souffrons tous, mais je ne veux pas que ça fasse mal en plus. La souffrance mentale est une douleur suffisante sans la souffrance physique. Donc, si vous avez une souffrance mentale et physique, à plus tard".

Sa fille Kelly a alors demandé : "Et si vous pouviez survivre ?", ce à quoi Sharon a répondu : "Oui, et si tu survivais et que tu ne pouvais pas t'essuyer le cul, que tu pissais partout, que tu chiais, que tu ne pouvais pas manger".

Le pacte entre Sharon et Ozzy a été conclu après le décès du père de Sharon, le magnat de la musique Don Arden, qui a perdu son combat contre la maladie d'Alzheimer en 2007.

Dans un entretien accordé au Daily Mirror en 2007, Sharon avait déclaré : "Nous croyons à 100 % à l'euthanasie et nous avons donc élaboré des plans pour nous rendre dans l'appartement de suicide assisté en Suisse si jamais nous sommes atteints d'une maladie qui affecte notre cerveau. Si Ozzy ou moi sommes atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est fini, on s'en va. Nous avons réuni les enfants autour de la table de la cuisine, nous leur avons fait part de nos souhaits et ils ont tous accepté. "

On sait que les quatre dernières années ont été particulièrement difficiles pour Ozzy. En 2019, il a fait une chute importante chez lui, délogeant les tiges métalliques qui avaient été insérées dans son corps après sa célèbre chute en VTT en 2003. En plus de cela, il continue de lutter contre la maladie de Parkinson. Mais dans une nouvelle interview avec Metal Hammer, Ozzy Osbourne révèle qu'il prépare maintenant un troisième album pour 2024 avant de reprendre la route, si tout va bien. Il ajoute que son opération de la nuque en septembre a été un succès et qu'il se sent bien.