Le groupe écossais sort une compilation spéciale : "The Very Best Of 1989 – 2023". L’album contient 24 titres d’une carrière éclatante, dont deux inédits : "Keep On Talking" et le nouveau single "After All".

Retour sur la voix charismatique du groupe. Un caractère bien trempé et de l’authenticité, Sharleen Spiteri est la voix de Texas. La musique, elle l’a toujours aimée. Plus jeune, elle jouait du piano et de la guitare sans imaginer devenir musicienne.