Sharko sort un nouveau titre avec François De Brigode !

2022 et 2023 furent de belles années pour Sharko, un retour aux sources gagnant, un groupe super en forme et qui prend énormément de plaisir à jouer, avec beaucoup de soutien, des concerts complets, un passage par notre studio et un live en tête d’affiche de notre Classic 21 Festival.



Porté par cette bonne énergie, Sharko est rentré en studio pour enregistrer un nouvel album qui sortira au printemps 2024. Dans les enregistrements est apparu un titre en français et le groupe a eu envie de le livrer tout de suite.

C’est François De Brigode himself que l’on peut entendre en introduction (et dans les chœurs également ; le présentateur vedette du JT se prêtant au jeu de la vocalise !) : "Nous trouvions le contre-pied tellement amusant : l’homme qui évoque de sombres nouvelles depuis 25 ans nous annonce une bien belle journée !".

Sharko présentera cet album dans la grande salle de l’AB le 24 mai, concert exceptionnel pour fêter les 25 ans du groupe et le 10e album.

Le groupe va terminer l’année en beauté, il reste 4 dates pour ceux qui veulent voir le set actuel de la tournée "We Love You David"

Roubaix, grand place, 21/10

L’Entrepôt, Arlon 03/11

Centre Culturel, Chênée 10/11

Rencontres In/Out, Namur 17/11