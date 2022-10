Après plusieurs détours et autres contrastes musicaux (de l'acoustique avec le Hometour et l'electro-pop avec Glucose), Sharko revient aux sources et à son univers originel; le rock, simple et élémentaire, dans la formule trio (Guillaume Vierset à la guitare et Olivier Cox à la batterie).



En premier extrait de l'album "We Love You David" (à paraître le 14 octobre), le single "Never Alone" ("Je ne suis jamais seul quand je suis seul").

Premier single rock-pop mélodique, hommage prononcé à la New Wave candide du début des années 80 (Men At Work, The Cars, The Cure et même Indochine).