Enregistré en grande partie en live, en trio et mixé par l'as anglais du moment, le jeune producteur qui monte: George Perks.



Les huit précédents albums de Sharko:

"Feuded" (1999) - embrassé par les Inrocks et Emmanuel Tellier comme un de ses albums de l'année 1999

"Meeuws2" (2001) - album salué d'un 7/10 dans le NME anglais

"III" (2004) - et le tube "Spotlite" (Album primé de 4 clés dans Télérama en France)

"Molecule" (2006) - contient "Sweet Protection" (Single of the week sur BBC 6)

"Dance on the Beast" (2009) - singles "Yo Heart" et "Rise Up"

"You Don't Have To Worry" (2016) - avec le single éponyme

"Hometour Acoustic Woaw" (2017) - contient "Never" (un demi million de plays sur Spotify) et "Spotlite" mis en image par Brice VDH

"Glucose" (2019) - et son fringuant "Uppercut"



David Bartholomé a publié un livre sous forme de journal "Sharko 2003-2009 ou comment en voulant grimper, j'ai construit une échelle en abattant un arbre au lieu de monter à l'arbre".

Il est, depuis 2017, diariste pour le magazine Wilfried, et depuis 2020 chroniqueur musique pour Week End Première sur la Première.

Il rédige des chroniques musicales hebdomadaires ainsi pour La Meuse Luxembourg depuis 2021.