Sharko de retour avec un nouvel EP dans Classic 21 Underground

Après des détours et autres contrastes musicaux (de l'acoustique à l'électro), Sharko revient aux sources et à son univers originel : le rock, simple et élémentaire, dans la formule trio.

Trois chansons revisitées sont aujourd'hui sorties, " Wake Up ", " Excellent " et "Ema (Boom Boom) ", des classiques du répertoire de Sharko, avant de revenir à la rentrée avec un nouvel album.

Et pour la sortie de cet EP intitulé Vintage, Laurent Debeuf reçoit le groupe dans Classic 21 Underground ce mardi 17 mai dès 21h.