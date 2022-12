Shara Nelson, la voix célèbre d' ''Unfinished Sympathy'' de Massive Attack

L’album ''Blue Lines'' sort en 1991, le single ''Unfinished Sympathy'' porté par la voix de Shara Nelson devient l’hymne de toute une génération.

Shara Nelson est née à Londres en 1965. La chanteuse commence à se produire à l’âge de 18 ans avec le groupe The Circuit. Elle enregistre ensuite quelques singles en solo mais ne parvient pas à faire un succès commercial. Parallèlement un groupe composé de Mushroom, 3-D et Daddy G (Andrew Vowles, Robert Del Naja, Grant Marshall), se produit dans plusieurs bars. Massive Attack voit le jour au milieu des années 80 dans la ville anglaise de Bristol. Shara Nelson rencontre le groupe et décide d’enregistrer quelques titres avec eux.

Massive Attack c’est d’abord trois gars, trois figures d’une génération ayant grandi sous Margaret Thatcher qui tente de se faire entendre. C’est aussi l’incarnation d’une Angleterre métissée ; un mec originaire de la Barbade, un fils de napolitain et un anglo-jamaïcain. Shara Nelson, aussi, a des origines jamaïcaines. En 1991 ils sortent ensemble un premier album : Blue Lines. Un album avec une nouvelle sonorité, mélangeant le hip-hop, le reggae et le jazz. Le premier groupe à utiliser autant les samples aussi. Ils ne le savent pas encore mais ils viennent d’inventer le trip-hop. ''Blue lines'' créé la surprise, est salué par la critique et se vend à plusieurs milliers d’exemplaires. Trois chanteurs se partagent l’album : Tricky, Shara Nelson et Horace Andy, chanteur de reggae. Le tube ''Unfinished Sympathy'' possède toujours, trente ans après sa sortie, la profondeur et l’aura mystérieuse que le temps ne lègue qu’aux classiques indiscutables.