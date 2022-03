Shaq a 50 ans : "Ma petite fille m'aurait plaquée plus méchamment" : Les 7 plus belles punchlines du légendaire Shaquille O'Neal

5. "Comment je défendrais sur moi-même ? Je ne le ferais pas. Je rentrerais chez moi et je prétendrais être malade ou blessé."

Souvent questionné sur son côté inarrêtable, Shaquille O'Neal en jouait. Son personnage, sûr de lui et à la limite de l'arrogance, faisait des ravages et lui permettait de figurer parmi les joueurs préférés du grand public. Un soir, au sortir d'un nouveau gros match, un journaliste lui avait demandé comment Shaq défendrait sur lui-même. Sa réponse ne s'était pas fait attendre : "Je ne défendrais pas. Je rentrerais chez moi et je prétendrais être malade ou blessé."

6. "Nietzsche était si intelligent et supérieur. C’est comme ça que je suis. Je suis le Nietszche noir et basketteur."

En plus d'aimer amuser la galerie par ses punchlines, Shaq était un vrai clown, adeptes des traits d'esprits...parfois bien tirés par les cheveux. Tour à tour, il s'est comparé à Aristote, Shakespeare et finalement Nietsche. "Il était si intelligent et supérieur, c'est comme ça que je suis."

7. "Pendant les 7 ou 8 années où on a joué ensemble, on n'a jamais été ensemble."

Souvenir plus douloureux pour les fans des Lakers du début des années 2000. À l'époque, les Angelinos étaient menés d'une main de maître par le binôme Bryant-O'Neal. C'était un secret de polichinelle mais les deux hommes ne s'entendaient pas du tout et ça se voyait sur le terrain. Parce que même s'ils ont glanés trois titres ensemble, ils avaient des visions opposées du basket moderne et se frittaient souvent.

Avec le recul, O'Neal a d'ailleurs confié qu'il ne passait quasiment aucun moment avec Bryant hors des parquets. Quand on voit ce que leur association a donné alors qu'ils ne se supportaient pas, on se demande que ça aurait donné s'ils avaient été amis. Flippant...