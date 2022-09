Shania Twain confirme son retour ce vendredi !

Shania Twain avait sorti son dernier album, Now, en 2017. Il s’agissait déjà d’une sorte de comeback, puisque c’était le premier en quinze ans.

On avait pu la voir sur scène plus tôt cette année, lors de la performance à Coachella d’Harry Styles, qui l’avait invitée pour ses titres “Man ! I Feel Like a Woman !” et “You’re Still the One.”