Shanghai : son modèle de ville intelligente récompensé grâce au cloud

Shanghai s'impose comme un modèle de ville intelligente à suivre. Dans un classement du cabinet Juniper Research, Shanghai a été désignée meilleure ville intelligente pour l'année 2022, devant Séoul, Barcelone, Pékin et New York.

La ville chinoise s'est démarquée grâce au Citizen Cloud.

Cette plateforme dédiée aux résidents de Shanghai sert de point d'accès unique à plus de mille services différents et les aide à trouver des informations pour faciliter leur quotidien.

Du mariage aux naissances, au tourisme, à l'éducation, à la culture ou encore à l'aide aux personnes âgées, cette plateforme est un lieu central pour connecter les habitants aux services de la ville.

"Les gouvernements sont désireux de démocratiser les données qu'ils détiennent et d'apporter de la transparence à leurs citoyens, de les faire participer davantage à la prise de décision et, plus généralement, de leur donner les moyens de s'aider eux-mêmes dans leur vie quotidienne", notent les auteurs du rapport.

Pour établir son classement des villes intelligentes, l'entreprise Juniper Research, spécialisée dans le marché des technologies numériques, a évalué 50 villes dans le monde entier selon des critères d'énergie, d'infrastructure, de gestion de la technologie ou encore de connectivité urbaine.