Shane McLeod, kiwi infiltré chez les Red Lions : "La Nouvelle-Zélande travaille très dur et collectivement"

Shane McLeod incarne le visage de la réussite du hockey belge, lui qui est parvenu à remporter les titres mondial, européen et olympique entre 2018 et 2021. Le Néo-Zélandais, qui a pris une année sabbatique dans la foulée de la médaille d'or acquise aux Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2021, est revenu dans le staff technique des Red Lions pour la Coupe du monde. Désormais adjoint, le technicien kiwi est assurément la personne la mieux placée pour évoquer le duel entre les deux pays chers à son cœur, qui se retrouveront mardi (14h30 belges) en quarts de finale du tournoi indien.

"La Nouvelle-Zélande est une équipe qui travaille très dur et collectivement, on devra surpasser cet aspect de leur jeu", a dit lundi le tacticien. "Elle connait très bien ses qualités et est capable de les mettre à profit en match. C'est aussi une équipe qui dispose d'excellents plans tactiques. Elle aura des idées solides et concrètes au moment de monter sur le terrain, et le groupe sera convaincu par ces idées. C'est dangereux", a prévenu McLeod depuis le camp de base de la délégation belge, à Bhubaneswar. S'il estime que la Belgique est "sensiblement meilleure" au jeu des comparaisons des deux effectifs, l'adjoint de Michel van den Heuvel a pointé deux joueurs en particulier chez les 'Black Sticks'. "Ils ont de bons manieurs de balle dans le milieu, comme Sean Findlay, qui fait un gros tournoi, et Simon Child, très expérimenté (292 caps, ndlr). S'ils disputent un bon match, la Nouvelle-Zélande sera au niveau", a-t-il analysé avant de pointer la faiblesse des latéraux kiwis.