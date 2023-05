Shakira VS Piqué : une bagarre aurait éclaté entre le frère de la chanteuse et Gerard

Il y a du nouveau dans l’affaire "Sakira-Piqué" : une bagarre aurait éclaté entre le frère de la chanteuse et son ex-beau-frère de passage à Miami. La police serait intervenue.

Depuis l’annonce publique de sa séparation avec Gerard Piqué, Shakira représente un réel intérêt pour les médias. On peut lire sur Paris Match que la chanteuse avait révélé en avril dernier que sa famille "vivait un harcèlement médiatique permanent". Inquiète pour la sécurité et la santé mentale de ses deux garçons, Milan (10 ans) et Sasha (8 ans), Shakira avait alors décidé de plier bagage et de s’installer à Miami, non loin de ses proches.

Mais si l’interprète de "La Tortura" avait recommencé sa vie paisiblement, la récente visite de Gerard Piqué aurait tout chamboulé. En effet, BFM (avec RMC Sport) rapporte que l’ancien Barcelonais était alors de passage pour rendre visite à ses enfants et que les choses ont mal tourné. D’après la chaîne de télé Télémundo, Shakira et Gerard se seraient disputés tellement fort que Tonino Mebarak, le frère de la chanteuse, se serait interposé et en serait venu aux mains avec son ex-beau-frère. Ce sont, apparemment, des agents de sécurité et ensuite, la police qui auraient mis fin à la bagarre. Toutefois, la chaîne précise que le scoop est à prendre avec des pincettes car aucun rapport de police ne mentionne cette altercation.