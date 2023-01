Shakira VS. Piqué : Gerard répond à la chanteuse en collaborant avec Casio et Twingo

SPOTTED (APERÇU) : Gerard Piqué au volant d’une Twingo dans le cadre d’un partenariat après le tacle en chanson de Shakira. De plus, la King’s League, ligue de football à sept appartenant à Gerard, est désormais sponsorisée par Casio.

Shakira et Gérard Piqué sont littéralement des pâles copies de Blair Waldorf et Chuck Bass. En effet, si le couple phare de "Gossip Girl" se faisait des crasses dignes de ce nom, la chanteuse colombienne et son ex-mari nous font vivre un drame d’ados, certes, mais qui s’éternise à en devenir de plus en plus ridicule. Mais on en rigole quand même parce qu’il faut avouer que les gossips sont un remède efficace à notre ennui. Il suffit d’aller voir les scores du nouveau morceau de Shakira sur les plateformes de streaming…

Après la diss track (si on peut l’appeler comme ça) de Shakira et DJ Bizarrap, Gerard Piqué a voulu répondre à son ex-femme qui lui a lancé qu’il avait "troqué une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio" en faisant référence à ses infidélités. Et pour ce faire, il a annoncé lors d’un live sur Twitch que Casio sponsorisait désormais la King’s League, sa ligue de football à sept. Selon iHeart, il a également été mentionné que Piqué avait conclu un accord de partenariat personnel avec Renault. Dimanche, Gerard a été aperçu au volant d’une Twingo dans le port de Barcelone.

Du coté de Shakira, l’heure est aux remerciements car comme dit ci-dessus, sur les plateformes de streaming, la chanson "anti-Piqué" a réalisé des scores. Des scores auxquels la chanteuse colombienne ne s’attendait pas. "Je n’aurais jamais pensé que je deviendrais directement numéro un mondial à 45 ans et en espagnol", a-t-elle partagé dans un post Instagram. "Je veux embrasser les millions de femmes qui s’élèvent contre celles qui nous font sentir insignifiantes. Des femmes qui défendent ce qu’elles ressentent et pensent, et lèvent la main quand elles ne sont pas d’accord, tandis que d’autres lèvent les sourcils. Elles sont mon inspiration.", a-t-elle poursuivi.

Ce post de Shakira signe-t-il la fin de cette petite guerre (et sacré coup marketing) ? Parce que "trop es demasiado".