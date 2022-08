Shakira risque 8 ans de prison pour fraude fiscale

Après sa séparation avec le joueur de foot Gerard Piqué pour cause de tromperie, voilà que Shakira risque plus de 8 ans de prison pour fraude fiscale. Queeny revient sur cette affaire dans Le 8/9.

La chanteuse Colombienne est accusée par le parquet de Barcelone de ne pas avoir déclaré 14,5 millions d’euros entre 2012 et 2014. Shakira vivait en Espagne depuis 2011, année où sa relation avec Gerard Piqué a été rendue publique, mais elle a maintenu sa résidence fiscale aux Bahamas, considérées comme un paradis fiscal depuis 2015.

Les avocats de la chanteuse estiment que la plus grande partie de ses revenus provenait de ses tournées internationales et qu’elle ne vivait pas plus de 6 mois en Espagne. Shakira clame son innocence et refuse tout accord. Elle a aussi déclaré avoir déjà versé 17,2 millions d’euros au fisc espagnol et qu’elle n’a donc plus de dette à l’égard du trésor public depuis plusieurs années.

Mais doit-on la croire quand on sait que son nom figurait déjà dans les Pandora Papers ?