Shakira, Miley Cyrus, Beyoncé : quand les pop stars se vengent en musique

De son côté, Miley Cyrus a fait son retour avec le titre dansant “Flowers”. Dès la première écoute, on peut y entendre, dans la mélodie et les paroles, de fortes ressemblances avec le tube “When I Was Your Man” de Bruno Mars. Et ce n’est pas un hasard, c’était la chanson que son ex-mari, l’acteur Liam Hemsworth, lui avait dédiée lors de leur mariage. Dans sa version revisitée, Miley préfère mettre l’accent sur l’indépendance : "I can buy myself flowers" ("Je peux m’acheter des fleurs moi-même"), chante-t-elle tandis que Bruno Mars chantait "I should have bought you flowers" ("J’aurais dû t’acheter plus de fleurs").

Pour bien piquer son ex, l’ancienne star de Disney s’est assurée de sortir le morceau le jour de son anniversaire et de tourner le clip dans la maison de Frank Sinatra, où il l’aurait supposément trompé à de multiples reprises. Résultat : “Flowers” a battu le record de la chanson la plus streamée en une semaine sur Spotify avec plus de 100 millions d’écoutes. Et pour couronner le tout, elle s’est classée au top des charts aux Etats Unis, en Angleterre, en Belgique et dans une dizaine d’autres pays.