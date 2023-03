Shakira évoque "les conneries" de Piqué et s'enthousiasme de "la communauté de femmes" née de sa "revenge song"

Shakira et le producteur argentin Bizarrap avec qui elle a pondu le tube BZRP Music Sessions Vol.53 étaient les invités du "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" vendredi 10 mars. La star colombienne en a profité pour revenir sur les éléments qui ont conduit à l’écriture de cette "revenge song". Pour rappel, ce hit planétaire battant tous les records (titre latino à atteindre le plus rapidement la barre des 100 millions de vues sur YouTube mais aussi le plus streamé en une semaine) s’inspire de sa rupture avec le footballeur Gerard Piqué qu’elle tacle avec fougue en dénonçant son infidélité.

Lors de son interview, la chanteuse est revenue sur sa séparation : "Vous savez j’ai eu une année très difficile après ma séparation. Et écrire cette chanson a été si important pour moi, ça a été une façon saine de canaliser mes émotions."

Consciente que la chanson a pu devenir "un hymne pour tant de femmes", elle se réjouit d’avoir acquis via ce titre non seulement des fans mais aussi des sœurs : "Après avoir sorti la chanson je n’ai pas seulement eu l’impression d’avoir des fans mais aussi une communauté de femmes qui ont traversé les mêmes épreuves que moi, qui partagent mes pensées et mon ressenti et qui ont dû supporter les mêmes conneries que j’ai eues à supporter."

Si cette chanson a été thérapeutique pour elle, Shakira pense également à ce qu’elle représente pour les femmes : "J’ai écrit cette chanson pour moi, mais j’ai aussi le sentiment qu’elle était destinée à tant de femmes qui avaient besoin d’une tribune et d’une voix pour les représenter à bien des égards."

Après l’interview les deux artistes ont interprété leur tube devant un public déchainé ! Shakira a mis le feu au plateau. A l’heure de rédiger ces lignes, la performance a déjà été visionnée près de 9,5 millions de fois sur Youtube.