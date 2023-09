Shakira est poursuivie une seconde fois par le tribunal de Barcelone

Le tribunal de Barcelone accuse Shakira d’avoir escroqué le Trésor public en 2018 dans sa déclaration de revenus et patrimoine. Le magazine Elle dévoile qu’elle aurait utilisé une société domiciliée dans des paradis fiscaux pour ne pas payer ses impôts. Le ministère public espagnol a déposé une plainte contre la chanteuse il y a 3 mois.

Il ne s’agit pas de la première plainte qu’elle reçoit en Espagne. Le 20 novembre, elle comparera devant le juge à Barcelone pour une fraude fiscale estimée à 14,5 millions d’euros. Cette fraude daterait d’il y a 10 ans. Shakira vit aujourd’hui à Miami, à l’époque, elle habitait en Espagne avec le footballeur Gérard Piqué tout en gardant sa résidence fiscale aux Bahamas jusqu’en 2015. Son nom figure parmi les Pandora Papers, une enquête par le Consortium international des journalistes d’investigation accusant des centaines de personnalités de posséder des avoirs dans des sociétés offshore.

Le parquet requiert plus de 8 ans de prison et une amende de 24 millions d’euros

Pour le magazine Elle, Shakira estimait "ne rien devoir" au fisc et que "ces accusations sont fausses. Les autorités fiscales ont vu que j’étais en couple avec un citoyen espagnol et ont commencé à saliver. Il est clair qu’ils voulaient cet argent coûte que coûte". Pourtant, de 2012 à 2014, l’artiste vivait plus de 183 jours par an en Espagne, seuil à partir duquel il est obligatoire de déclarer sa résidence fiscale dans le pays.