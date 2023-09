Shakira enflamme les VMAs avec un medley de ses chansons les plus cultes

La cérémonie des MTV Video Music Awards s’est tenue cette nuit à New York. Shakira et Taylor Swift sont les chanteuses les plus récompensées de l’édition 2023. L’artiste colombienne a reçu le prix le plus prestigieux de la compétition, celui du "Michael Jackson Video Vanguard Award", faisant d’elle la première artiste d’Amérique du Sud à obtenir ce titre. Il s’agit d’un immense honneur puisqu’il a été créé pour saluer les carrières qui ont un impact important dans le domaine de la musique et du vidéoclip.

"Shakira est une vraie force mondiale qui continue d’inspirer et d’influencer les masses avec ses prouesses musicales uniques. C’est une pionnière pour toutes les femmes dans le monde et l’une des premières artistes à avoir popularisé la musique latine", a annoncé Bruce Gillmer, directeur du contenu musical chez Paramount, avant d’ajouter : "Son impact massif dans l’industrie musicale durera longtemps car elle continue de créer et de divertir à haut niveau", comme le rapporte Variety.

Comme le veut la tradition, après réception de son prix, elle a chanté pendant 10 minutes les titres les plus cultes de sa carrière, avec à chaque fois un décor différent et une chorégraphie appropriée au morceau. On peut citer notamment "She Wolf", "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever", "Hips don’t lie" et "Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol. 53", alias la revenge song dédiée à Gérard Piqué, son ex-mari.