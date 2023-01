Shakira bat le record de la chanson latine la plus regardée de l’histoire sur YouTube en 24 heures

N’en déplaise à Gérard Piqué, Shakira a remporté un autre titre mondial. La chanteuse colombienne vient de faire de son dernier tube, la chanson latine la plus regardée de l’histoire sur YouTube.

Comme elle le chante dans son dernier tube SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 : "Les femmes ne pleurent plus, les femmes font du chiffre" ("Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"). La chanteuse mondialement connue pour ses titres Waka Waka et Hips don’t lie peut se réjouir du succès de sa nouvelle chanson avec le DJ argentin Bizarrap.

D’après Forbes, Shakira a battu le record de la chanson latine la plus regardée de l’histoire de YouTube avec SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53. En 24 heures, la "diss track", dans laquelle la chanteuse internationale semble parler de sa séparation et des infidélités du footballeur espagnol et père de ses deux enfants, a atteint plus de 82 millions de vues. A présent, le clip affiche plus de 134 millions de vues en cinq jours.