Shakira a fait une drôle de rencontre sur le tournage du clip de son dernier titre

La chanteuse de 46 ans, a relaté d’autres évènements pendant le tournage du clip. "L'aquarium s'est brisé, le plateau a commencé à être inondé et ils ont dû me sortir de là. Je ne pouvais pas sortir parce que j'avais une queue de sirène, et je ne pouvais pas grimper", a-t-elle déclaré lors de l'émission Primer Impacto de Univision, rapporte Hola ! USA.

Habillée en tenue de sirène, elle a alors dû être exfiltrée par une grue pendant l’incident. "Chacun pour soi. Heureusement que ce n'était qu'une anecdote et que je suis là pour la raconter", a-t-elle ajouté.

Le dernier album de Shakira date de 2017. Depuis, elle enchaîne les singles faisait référence à sa séparation avec son ex-mari, le footballeur Gérard Piqué.

"Cette année a été marquée par un changement radical dans ma vie, où j'ai ressenti plus que jamais - et très personnellement - ce que c'est que d'être une femme" avait-t-elle déclaré après avoir reçu le prix de la femme de l'année de Billboard lors du gala inaugural "Latin Women in Music" en mai.

"Cette année m'a permis de réaliser que nous, les femmes, sommes plus fortes que nous ne le pensons, plus courageuses que nous ne le croyons, plus indépendantes que ce que l'on nous a appris à être. Car quelle femme ne s'est pas oubliée à un moment de sa vie parce qu'elle recherchait l'attention et l'amour de quelqu'un d'autre ? Cela m'est arrivé plus d'une fois " avait-elle ensuite conclu.