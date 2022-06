Shakespeare triomphe aux Molières du théâtre, Christian Hecq une nouvelle fois récompensé

Une autre comédie, "Berlin Berlin", sur un couple pendant la Guerre froide qui veut s’enfuir et passer à l’Ouest, a remporté le Molière de la comédie et le meilleur comédien du théâtre privé (Maxime d’Aboville).

Quant à la comédie musicale "Les Producteurs", dans une mise en scène du surdoué du théâtre français Alexis Michalik, elle a remporté deux Molières (meilleur spectacle musical et révélation masculine pour Benoît Cauden).

Le couple de metteurs en scène le plus convoité du moment, Christian Hecq et Valérie Lesort, a raflé deux statuettes (la création visuelle et la mise en scène pour un spectacle du théâtre public) pour "Le Voyage de Gulliver".

La cérémonie a coïncidé avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière, mais aussi avec une baisse de la fréquentation dans les salles.