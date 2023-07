Shaka Shams : le plus anglais des Anversois en action !

Shaka Shams, c’est subtil mélange entre un univers sombre aux sonorités puissantes comme on a pu le découvrir sur le titre "Balrog" en 2022 et un univers coloré et dansant à l’image de son EP "Action Only vol.3" qu’il vient de sortir.

Le rappeur basé à Anvers revient avec ce nouveau projet placé sous le signe des sonorités estivales de funk, house et de trap. 5 titres parmi lesquels on retrouve un featuring avec Blu Samu et Miss Angel. A cette occasion, JAM a pu discuter avec Shams pour découvrir un peu plus ce nouveau talent belge.