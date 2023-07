Shaka Hislop, ancien gardien de Newcastle devenu consultant, s’effondre en plein direct mais a retrouvé conscience

Avant la rencontre amicale entre le Real Madrid et l’AC Milan (3-2) ce dimanche, une scène inquiétante s’est déroulée sur le bord du terrain. Alors que Shaka Hislop, ancien gardien de Newcastle notamment, reconverti en consultant pour ESPN était en plein direct avec le journaliste Dan Thomas, l’ancien footballeur s’est effondré. Dans une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux et qui fait froid dans le dos, on voit Hislop tomber sur son collègue, alors qu’il est victime d’un malaise.

Malaise vagal ou malaise plus préoccupant, les causes de celui-ci n’ont pas été rendues publiques mais des nouvelles rassurantes ont été données par Dan Thomas assez rapidement, affirmant que Shaka Hislop (54 ans) était conscient, parlait, et était entre les mains des secours. Avec, on l’imagine, un grand ouf de soulagement pour tout son entourage.