Shaggy en tête d’affiche du Festival Couleur Café

Lors du dernier week-end de juin, après trois années d’absence à cause de la crise sanitaire, les portes de Couleur Café rouvriront. Récemment, le festival a dévoilé les six premiers noms de son affiche. On y retrouve notamment la légende jamaïcaine Shaggy.

Le reggae, le rap, le dub et le hip-hop seront au programme pour faire vibrer le plateau du Heysel. Le vendredi 24 juin, la superstar congolaise Fally Ipupa ouvrira le bal aux côtés de la jeune Jamaïcaine et lauréate d’un Grammy Award en 2020, Koffee et le beatmaker français Panda Dub. Ensuite, ce sera au tour de l’interprète de "Bombastic" et de "Hey Sexy Lady" de mettre l’ambiance le samedi 25 juin. Le chanteur aux plus de 25 ans de carrière ravira les fans déçus de 2020, première édition annulée du festival bruxellois. Pour le dernier jour, le dimanche 26 juin, les héros locaux STIKSTOF et des habitués de Couleur Café, Dub Inc clôtureront ce week-end de pure folie.