Sexualité : utiliser du lubrifiant comme source de plaisir !

Le lubrifiant est un cosmétique intime destiné aux parties génitales pour le sexe en solo (masturbation) ou en duo (caresses externes et pénétration). Il peut être très utile dans plusieurs situations :

Quand la lubrification vaginale est peu abondante

Toutes les femmes sont différentes. La quantité de lubrification peut varier d’une femme à l’autre. Certains facteurs peuvent également diminuer la lubrification naturelle d’une femme : fatigue, stress, ménopause, accouchement, etc.

Pour explorer de nouveaux horizons

Une autre raison qui peut amener à utiliser du lubrifiant, c’est quand on a envie d’explorer des zones où il n’y a pas naturellement une production de lubrifiant : "je pense par exemple à l’anus" ajoute Alexandra Hubin.

Pourquoi utiliser du lubrifiant ?

Lorsqu’une femme éprouve une gêne, des douleurs ou un inconfort lors de certains types de caresse ou lors de la pénétration à cause du manque de lubrification, le risque est grand de rentrer dans un cercle vicieux. Quand on vit une douleur ou une gêne, notre tête le retient et appréhende que cela puisse de nouveau arriver. Résultat, on constate que la douleur est de plus en plus présente, et on a de moins en moins envie.