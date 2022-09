Sexualité, religion et ethnicité : les LGBTQIA + d’origine maghrébine en Belgique

Les personnes migrantes LGBTQIA + peuvent se retrouver dans des conditions difficiles : précarité, complexité des procédures administratives, chocs culturels,… Mais le fait de bien vivre leur sexualité et leur identité de genre librement est la plus grande motivation pour rester en Europe. "Je fais du drag maintenant, c’est cool ! Je n’ai plus besoin de me cacher, je m’affirme, je sors en robe, je ne crains personne." Une personne que j’ai rencontrée a commencé sa transition et une autre a trouvé l’amour. "En Belgique je me sens libre, je ne risque pas d’être sanctionnée par les lois, je me sens accepté, donc je suis là pour ma paix intérieure."

Qu’elle soit légale ou clandestine, la migration en Belgique a été la solution trouvée par les personnes LGBTQIA + maghrébines rencontrées dans ce mémoire afin de mieux vivre leur sexualité ou identité de genre.

Même si elles ne sont pas à l’abri de l’homophobie et du racisme, qui s’accentuent avec la montée des mouvements de droite extrémistes, les personnes interrogées semblent satisfaites de leurs vies ici, où elles sont plus épanouies dans leur vie privée, professionnelle et familiale.