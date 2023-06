Sexualité : « Ma femme est du matin et moi du soir, comment nous retrouver ? »

Pourquoi préfère-t-on faire l’amour le soir ?

Dans ce cas, ce sera plutôt la tendance et le contexte qui vont donner envie :

Les retrouvailles avec son partenaire

Le soir, après une journée de travail, on peut se retrouver. La journée est terminée et on peut profiter. On peut même lancer un petit jeu de séduction.

Disponibilité

Le soir, on a tendance à être plus détendu et disponible pour se consacrer à des activités intimes. Les préoccupations de la journée sont derrière nous. Il y a aussi cette liberté de pouvoir jouer les prolongations si on en a envie : "Le soir, on n’est pas à quelques minutes près, on peut laisser libre cours à nos envies en termes de temporalité" ajoute Alexandra Hubin.

Détente et relaxation

Après une journée chargée, les tensions accumulées au cours de la journée peuvent être relâchées. Le plaisir nous relaxe et fait, en quelque sorte, office de somnifère 100/100 naturel.

Comment faire pour se coordonner ?

On peut mettre en place des stratégies pour éveiller nos différents désirs. Si on a envie de stimuler notre réceptivité le soir, on peut par exemple s’envoyer des petits messages pendant la journée. Le fait de savoir qu’on peut partager un moment intime avec son partenaire peut susciter de l’excitation et peut augmenter le désir sexuel.

Si, à l’inverse, on veut essayer de se rendre plus réceptif durant la matinée, on peut essayer de mettre le réveil plus tôt et proposer à son partenaire de nous réveiller en douceur avec des caresses, pour voir si ce réveil peut stimuler notre envie.