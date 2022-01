Sexualité : faut-il faire l’amour souvent pour être heureux ?

C’est une question qui revient souvent. Au sein des couples, elle fait débat. Y aurait-il une fréquence normale pour faire l'amour ? Différentes enquêtes montrent qu'après un an de relation, les couples font moins l’amour qu’au début. Sont-ils moins heureux pour cela ? Essai de réponse avec Camille Nerac, sexologue.

Faire l’amour fait intervenir la question du désir

Le désir sexuel n’est pas un bouton on/OFF. C’est quelque chose qui se travaille. Selon Camille Nérac, plus on a de rapports sexuels plaisants et de qualité, plus on aura envie de réitérer l’expérience.

Mais l’inverse n’est pas forcément vrai. Il y a des couples qui font moins l’amour que d’autres mais qui sont tout autant épanoui.

L’important ce n’est pas la fréquence mais la présence du désir sexuel.

63% des femmes et plus de 40% des hommes affirment déjà s’être forcés à avoir un rapport sexuel.

Pensez à la communication

Si on doit mettre l’accent sur la qualité des rapports, il faut aussi être conscients que nous ne sommes pas tous alignés et que nous n’avons pas tous "envie" au même moment.

Pour la sexologue, le couple doit dialoguer. Parfois, on a moins envie parce que nous sommes stressés, parce que les enfants nous prennent la tête, parce que les tracas quotidiens sont là. C’est tout à fait normal. Il ne faut pas que cela devienne un sujet tabou, parlez-en. Ainsi, on désamorcera les conflits qui pourraient naître.

Évitez de cogiter. Souvent, on pense que l’autre nous désire moins parce que l’on se fait des idées : Il/elle m’aime moins, Je suis mal habillé, je prends moins soin de moi. Dialoguez pour évacuer ces pensées parasites.

On se fait souvent des films. Quand on parle, on enlève le doute.

Autre point important. On a l’impression, qu’avec l’age, on n’a plus besoin de séduire. Pour Camille Nérac, c’est faux, ça doit continuer à se travailler. Mais il ne faut pas corréler séduction et rapport sexuel. La séduction, les petites ou grandes attentions entretiennent le désir.

Les jeux coquins, bonne ou mauvaise idée ?

Notre sexologue estime que c’est une bonne chose pour travailler son érotisme au sein du couple. Essayer les huiles et les bougies de massage ou encore les petits jeux coquins peut être intéressant. Mais il faut que les deux partenaires soient d’accord.

Faut-il consulter ?

Le conseil de notre sexologue est de consulter lorsque l’un des deux partenaires est en souffrance.

Certains couples font moins l’amour que d’autres. Certains, même, ne le font plus. Mais ils n’en ressentent pas de souffrance. Ce sont des couples qui arrivent à mettre l’accent sur d’autres aspects de leur vie conjugale : humour, complicité, confiance, dialogue…

Autre conseil : ne pas s’alarmer trop vite d’une perte de désir. Avoir une perte de désir après avoir eu des enfants, c’est normal. Mais si cet état subsiste au-delà de 6 mois, il conviendra d’en parler ou d’en discuter.



3 choses à retenir selon Camille Nérac