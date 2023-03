Sexualité des papillons & Robots biologiques

Au centre de l’étude de Caroline Nieberding, le papillon africain Bicyclus anynana qui se développe en deux formes saisonnières en fonction de la température à laquelle il se développe. Les femelles ont appris à préférer les mâles de la saison sèche car l’accouplement produit davantage d’œufs et améliore la survie de l’espèce. En modélisant l’augmentation de la température liée au changement climatique d’ici 2100, Caroline Nieberding a observé que des papillons non adaptés aux saisons naîtront, ce qui entraînera un changement des préférences sexuelles des femelles. Celles-ci pourraient préférer des mâles qui diminueront leur fécondité au point de mettre la survie de l’espèce en danger. Cette recherche a mené à la publication d’un article dans le journal Functional Ecology, à consulter ici.

Caroline Nieberding s’est formée à l’ULiège, a obtenu un doctorat à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier et a réalisé un postdoctorat à l’Université de Leiden aux Pays-Bas, dans le laboratoire du Professeur Paul Brakefield. Elle préside l’Ecole Doctorale du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) en "Biodiversity, Ecology and Evolution" (BEE). Elle est invitée à enseigner à l’UCLouvain et dans d’autres universités comme Paris VI (France), l’Université d’Amsterdam ou l’Université de Valence. Caroline est aussi experte pour le comité de coordination et de suivi de la politique de transition écologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre de la commission scientifique de l’Institut royal des sciences naturelles et du musée Africa à Tervuren, et membre du comité scientifique FRIA (FNRS) qui accorde les bourses doctorales en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Caroline fait aussi partie des membres fondateurs du groupe de réflexion Louvain4Evolution de l’UCLouvain et encourage l’accès gratuit aux résultats de la recherche scientifique, financée par les taxes publiques et destinée in fine au grand public, en développant la Peer Community in Evolutionary Biology.

Caroline Nieberding a lancé, avec le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele, l’initiative #WeChangeForLife. Ce projet rassemble en français, néerlandais et anglais, les témoignages d’expertes et experts belges en climat, biodiversité, santé humaine, économie, politique, géographie,… sur les changements de vie personnels que ces scientifiques ont mis en place pour respecter notre environnement. Cette plateforme, lancée en 2019, est plus active que jamais et veut transmettre des moyens concrets d’adopter un comportement écoresponsable et participer ainsi à un mouvement collectif de protection de l’environnement.

Pour en savoir plus sur #WeChangeForLife, consultez la vidéo ci-dessous.