Sexualité : comment sortir de la routine en changeant de positions sexuelles ?

Chaque semaine dans la "chronique psycho-sexo" d’Alexandra Hubin, les auditeurs de Vivacité ont l’occasion de poser des questions et de se faire conseiller. Cette semaine, notre sexologue a reçu une question de Nicole : "Plus les années passent, plus on fait toujours la même chose au lit. C’est toujours lui au-dessus ou moi au-dessus. Comment amener des changements de positions sexuelles ?" Éléments de réponse dans cet article.

Avec les années, tomber dans une certaine routine sexuelle est très courant. "Ce qu’on observe, c’est qu’au début d’une relation, on a tendance à essayer plein de choses. Puis progressivement, on va vers les pratiques sexuelles que l’on préfère, qui nous mettent le plus à l’aise et du coup, on prend certaines habitudes et le côté routinier s’installe" explique Alexandra Hubin. Il faut se méfier de ce côté routine.