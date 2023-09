Sexualité chez les seniors : y a-t-il un âge pour le plaisir ?

Quand les corps vieillissent, la forme physique diminue (troubles érectiles, sécheresse, manque de performance, problèmes cardiovasculaires…), ce qui nous pousse à devenir plus raisonnable dans nos gestes. S’il existe des solutions médicamenteuses qui améliorent la performance, elles sont des armes à double tranchant puisque le corps suit, mais le cœur ne suit pas forcément.

Mais avec l’âge, la sexualité apporte d’autres avantages. Elle s’évolue, elle s’intensifie, et elle s’harmonise. Elle permet aussi de se redécouvrir, se recréer, et prendre le temps. Cette lenteur, cette envie de ne pas forcément performer peut alors intensifier la relation, et laisse la place à la sensualité et la créativité.