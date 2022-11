"Sexual Healing" de Marvin Gaye : un hymne so soul décrypté par Jean-Paul Smismans

Notre animateur fan de soul s’intéresse aujourd’hui, dans notre séquence Review, à un clip qui n’a rien d’exceptionnel, selon lui, mais dont le titre est devenu culte : "Sexual Healing" de Marvin Gaye.

Les images que vous verrez dans la vidéo ont été tournées au Casino d’Ostende, pendant le fameux séjour de l’artiste qui fuyait ses addictions, le fisc, et qui voulait se reposer. Un moment au cours duquel on sait que le chanteur Arno est devenu son cuisto, pour l’anecdote.

Ce voyage qui devait durer deux semaines se prolongera un an et demi, au cours duquel il reprendra le sport et enregistrera – à Ohain – l’album Midnight Love qui cartonnera un peu partout et deviendra une référence de la musique soul.

Ensuite, l’artiste retournera aux Etats-Unis, et aussi dans ses travers… Peu de temps après, dans la maison qu’il avait achetée à ses parents, lors d’une dispute, son père le tuera avec le fusil que son fils lui avait acheté… Une bien triste histoire qui vous est d’ailleurs racontée en détail par Erik Lenoir dans l’émission Crime Scene à réécouter ici.