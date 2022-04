Sexting et revenge porn : une mince frontière entre pratique sexuelle et harcèlement

Le sexting consiste à dialoguer avec des messages à caractère sexuel, reçus ou envoyés par le biais des nouvelles technologies. Le phénomène n’a rien de neuf. Avant l’apparition des smartphones et des réseaux sociaux, il se pratiquait sur d’autres supports (les lettres, par exemple). Mais on constate qu’il se pratique de plus en plus chez les jeunes, avec l’envoi de "nudes", des photos ou vidéos de nudité. Pour certaines personnes, il s’agit d’une pratique de séduction tout à fait consentie. Il n’est pas anormal tant que toutes les personnes impliquées sont réceptives.

Mais parfois, le sexting peut être problématique. Envoyer un message écrit, une photo ou une vidéo à caractère sexuel sans le consentement du receveur ou de la receveuse est punissable par la loi. Le sexting n’est pas non plus une promesse de passage à l’acte. On peut s’envoyer ce genre de messages sans spécialement avoir envie d’une relation sexuelle par la suite.