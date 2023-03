"Sexplay – Nos panthères, nos joyaux" : Une ode à la sexualité et au plaisir féminin

Dans Déclic, Julie Morelle reçoit Camille Husson, comédienne et autrice de la pièce Sexplay qui décomplexe la parole sur la sexualité des femmes.

Dans Sexplay, Nos panthères, Nos joyaux, Camille Husson balaye une série de tabous sur la sexualité féminine. La pièce est à l’affiche du Théâtre de l’Ancre à Charleroi du 23 au 25 mars. Pour cette pièce, la comédienne a eu l’idée de réaliser une autofiction mélangeant des anecdotes lui étant propres mais aussi des histoires provenant d’autres femmes.

La pièce traite entre autres de l’évolution de sa sexualité, des fantasmes et des "déviances". "'Déviance' c’est un mot intéressant car quand on parle de dévier d’un chemin, on dévie et on découvre d’autres chemins. C’est un mot qui est vu très négativement alors que dévier d’un chemin ça permet de découvrir plein d’autres choses. En sexualité c’est un peu la même chose." explique l’autrice de la pièce.

Pour Camille Husson, les représentations de la sexualité affichent trop souvent les mêmes scénarios, impliquant des préliminaires, une pénétration et une éjaculation. Pour la comédienne, cela est bien plus large et elle entend apporter de nouveaux imaginaires érotiques et pornographiques, qui selon elle sont importants pour se découvrir soi-même et avoir plus de liberté.

Interrogée sur l’égalité de la sexualité à la veille du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, Camille Husson répond : "Le droit de disposer librement de son corps, au niveau de la loi j’ai l’impression qu’on a bien avancé en Belgique. Dans la réalité il reste énormément de jugements. […] La révolution sexuelle à toujours lieu."