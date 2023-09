Sexisme sur les plages : encore des progrès à faire

Pour échapper à la chaleur brûlante ou simplement pour patauger dans l’eau, le maillot de bain est souvent l’uniforme adopté sur le sable, et le deux-pièces reste le choix favori jusqu’à 50 ans. Il semblerait seulement que montrer sa peau soit encore aujourd’hui, pour une femme, le risque de subir regards et interactions non consenties. Parmi les sondées, 34% racontent avoir été regardées avec insistance par quelqu’un à qui elles avaient pourtant manifesté leur manque d’intérêt.

Pour les moins de 30 ans c’est près de la moitié des femmes qui témoignent de cette expérience. À nouveau, les plus jeunes seraient les plus vulnérables sur les plages : elles sont 51% à déclarer avoir fait l’objet de sifflements, de gestes ou de commentaires grossiers et également 21% à avoir subi des attouchements sexuels en se faisant toucher les seins, les fesses ou par des baisers forcés.