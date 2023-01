Sexisme et courant masculiniste chez les jeunes révélés dans une étude française alarmante

Si la perception globale des agressions sexistes et sexuelles diffère chez les femmes et les hommes (exemple : "le mansplaining n’est perçu comme problématique que par 54% des hommes contre 75% des femmes (21 points d’écart)") ces différences sont encore accentuées chez les hommes jeunes. Le HCE écrit : "Parmi les hommes de moins de 35 ans, on observe un ancrage plus important des clichés " masculinistes " […] Par exemple, 20% des 25-34 ans considèrent que pour être respecté en tant qu’homme dans la société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis (contre 8% en moyenne) ; 32% d’entre eux considèrent que le barbecue est une affaire d’homme, soit quasiment 10 points de plus que la moyenne des hommes (23%)." Plus problématique encore : "21% considèrent qu’il faut rouler vite (9% en moyenne) et 23% qu’il faut parfois être violent pour se faire respecter (11% en moyenne)".

Le rapport poursuit : "Ces jeunes hommes sont également plus nombreux à exprimer des opinions sexistes sur des situations auxquelles ils sont a priori davantage exposés que leurs aînés. Ainsi, seuls 48% des hommes entre 15 et 34 ans considèrent que l’image des femmes véhiculées par les contenus pornographiques est problématique contre 79% des hommes âgés de 65 ans et plus."

En matière de consentement sexuel, là encore les hommes "peinent à se sentir concernés": "Alors que 37% des femmes ont déjà vécu une situation de non-consentement, seuls 12% des hommes déclarent qu’ils ont déjà insisté pour avoir un rapport sexuel alors que leur partenaire n’en avait pas envie et 10% qu’ils ont déjà eu un doute sur le consentement de leur partenaire."

Le rapport indique que "les violences sexistes et sexuelles" sont minimisées par "beaucoup" : "23% des hommes considèrent qu’on en fait trop sur les agressions sexuelles."