Sexisme chez Microsoft : State of Decay 3 retardé

Depuis l’arrivée de Philip Holt en tant que chef de studio en 2020, le développement du jeu est devenu catastrophique. Outre un mauvais management des équipes, les remarques sexistes, même envers des femmes hautement placées, pleuvaient. “Les femmes étaient constamment ignorées, renvoyées, interrompues, discutées et blâmées” déclare un ancien développeur du studio.

“Les opinions des femmes seraient carrément rejetées, même pour des connaissances extrêmement basiques en matière de code ou de jeux”, explique un autre. “Personne ne les écoutait, même les femmes occupant des postes de direction étaient carrément ignorées, discutées et blâmées pour les problèmes.”

L’embauche d'une femme en tant que responsable des personnes et de la culture du studio aurait pu être un espoir pour lutter contre le sexisme. Anne Schlosser a pourtant fermé les yeux devant les problèmes. “Il y avait ce responsable de l’équipe Tech Art qui était horrible. Pourtant, Anne s’est rangée de son côté, et voilà, presque toute l’équipe Tech Art a démissionné.”

Le jeu est toujours à la phase pré-production et rien ne fait penser à un dénouement imminent. Tandis qu’une partie de la communauté s’impatiente, d’autres s’indignent davantage de la situation. Les joueurs et employés attendent des solutions face à ce harcèlement de la part de Microsoft. A titre de comparaison, l’éditeur et développeur de jeu américain Riot Games, accusé du même type de faits, va verser 100 millions de dollars aux victimes de discrimination.