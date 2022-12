Sexisme aux Musées royaux des Beaux-Arts ? Une partie du personnel dénonce des "comportements inappropriés"

Le directeur des Musées des Beaux-Arts est par ailleurs professeur au sein du master en histoire de l’art et archéologie à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Il y donne deux cours : questions d’histoire de l’art moderne et contemporain, ainsi qu’un séminaire sur les arts du 19e siècle. Lors de nos échanges avec les étudiantes, il a été plusieurs fois mention du fait que Michel Draguet est perçu comme un "professeur haut en couleur, qui sait très bien parler et qui est intimidant".

Deux anciennes étudiantes qui ont suivi ces cours se souviennent notamment de l’examen oral avec ce professeur comme d’un "moment humiliant". "Tu te sens comme une merde lors de cet examen, et je suis plutôt bonne élève. En plus, il m’a interrogée sur l’influence de l’art africain sur Picasso et je voulais vraiment parler d’appropriation culturelle mais je n’ai pas osé, car cela ne serait pas passé avec ce professeur. C’est impossible d’aborder ces questions face à lui", explique l’étudiante. "Il n’est pas rare que des étudiants sortent en pleurs de cet examen, c’est arrivé à l’un de mes amis. Ta note dépend de lui donc tu t’adaptes pour essayer de réussir, tu ne lui réponds pas quand il dit des choses limites. C’était la dernière matière pour valider mon master. Oui, je me suis tue", regrette l’autre étudiante.

Elle poursuit : "Au début, j’aimais bien ses cours. C’est un professeur qui a une aura particulière, on aime l’écouter parler… et il aime bien s’écouter parler aussi ! J’ai compris que ses cours sont une tribune. J’ai entendu des phrases transphobes et sexistes lors de ses cours. C’est quelqu’un qui donne l’impression de laisser de la place au débat, mais c’est lui qui aura le dernier mot. Il parle en classe des dérives du ‘mouvement woke’. Il parle de l’art aborigène ou donne son avis sur la restitution d’œuvres d’art africain, ce qui est quand même assez particulier." Elle continue : "Lors de l’examen oral, il a essayé de prononcer plusieurs fois mon nom, et je précise que je ne m’appelle pas Marie. Puis, il a dit : ‘Désolé, je ne parle pas la langue.’"

Les deux anciennes étudiantes indiquent avoir voulu porter plainte auprès de l’université mais qu’elles en ont été "dissuadées", notamment par la cellule Cash-e. Elles estiment aussi que les informations concernant les plaintes pédagogiques ne sont pas facilement accessibles aux étudiant·es. "On connaît bien les sanctions qui s’appliquent aux étudiant·es. Pour des professeurs qui ont ce type de comportements, je ne sais pas du tout. Quelles sanctions risque-t-il ?", questionne l’une d’entre elles.

"Lorsqu’une procédure est ouverte auprès des autorités, nous la traitons avec la plus grande attention et nous nous engageons à aller jusqu’au bout, en prenant les mesures qui s’imposent. [...] Aucune plainte n’a, à ce jour, été déposée auprès du Vice-recteur aux affaires étudiantes à l’encontre du professeur mentionné dans votre article", confirme la cellule communication de l'ULB. "L’ULB défend avec vigueur l’égalité et la non-discrimination, nous disons NON à toute forme d’agressions et de violences."