Sexisme à la STIB : des travailleuses photographiées à leur insu par leurs collègues masculins ?

En mars 2021, après notamment la mise en lumière des faits lors de réunions entre direction et syndicats, la STIB a lancé une vaste campagne interne pour lutter contre le sexisme et le harcèlement. "C’est une problématique cruciale soutenue par l’ensemble des partenaires sociaux de la STIB et qui fait l’objet d’une concertation régulière au sein des organes de la STIB et d’une attention permanente de la part de la direction", insiste Elke Van den Brandt.

Tolérance zéro

Quelles actions la STIB a-t-elle mise en place au sein de son personnel ? La pose d’affiches liées au thème du sexisme, la création de capsule de sensibilisation au sexisme ordinaire, un cours en ligne (e-learning) accessible à tous les collaborateurs…

Le 7 octobre dernier, lors d’une séance de la Commission Egalité des Chances du Parlement bruxellois, Tamara Eelsing, Manageuse Diversité à la STIB avait justement présenté une vidéo sur ce thème, animation diffusée auprès des travailleurs.