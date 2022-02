Sexisme à l’UCLouvain : le climatologue Jean-Pascal van Ypersele dénonce des abus de collègues et l’omerta de l’université

"Je sais que l’université va réagir et je devine déjà le contenu de leur communiqué, je pourrais même écrire les phrases qu’ils vont sortir et où ils parleront de surprise, de désapprobation, d’actes contraires à leurs valeurs, d’enquête interne et de prise de mesures pour éviter que cela se reproduise. Mais c’est de la mauvaise foi, ils étaient au courant, ils ont laissé faire, même s’ils prétendent parfois aujourd’hui ne pas trouver de trace de ces abus."

Le schéma que décrit le professeur en Climatologie est plutôt inquiétant : "Les hommes puissants sont protégés, les victimes sont invitées au calme et à la tranquillité, parfois même à un cours, je cite, d’apprentissage du contrôle des émotions. Mais il y a rarement de sanctions dignes de ce nom. Par exemple, l’homme qui a forcé une femme à s’embrasser est devenu par la suite doyen. Une autre femme qui a adressé son témoignage au recteur s’est vue répondre 'Devrais-je faire quelque chose à ce sujet ?' C’est insupportable. D’ailleurs, cette femme est partie peu de temps après, comme d’autres qui ne sont pas senties écoutées et entendues. Au lieu de punir l’abuseur, on préfère l’écarter et encore, c’est rare. Le plus souvent, on en arrive à dégoûter la victime qui finit par arrêter sa recherche ou sa thèse et par s’en aller. Il faut que ça s’arrête. Des conseillers confidentiels et autres instances ont été mis en place, mais apparemment, ils ne font pas leur travail de manière autonome. "