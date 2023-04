Sexisme à Hollywood : "Rien n’a radicalement changé" selon Heather Graham

L’actrice ayant commencé sa carrière dans les années 1980, elle réfléchit aujourd’hui aux changements à Hollywood concernant le sexisme dans ce milieu. Un sujet désormais ouvertement abordé mais "sans changement radical" dans l’industrie. "Surtout quand cela concerne des histoires menées par les femmes."

L’actrice de "Boogie Nights" déclare au magazine People qu’elle a toujours eu "l’impression d’être un personnage secondaire dans l’histoire d’un homme. Je ne me demandais pas toujours ce que je voulais. Je me demandais plutôt comment faire pour plaire à quelqu’un d’autre. Mon parcours m’a permis d’être plus claire sur ce que je veux et de le poursuivre".

Elle s’est dite "heureuse que notre culture évolue", ajoutant que "certains films de cette époque étaient tellement sexistes".

Cependant, malgré l’évolution dans les films, elle admet que l’industrie du cinéma " est encore très sexiste ".

" Tous les maillons de la chaîne, qu’il s’agisse du financement, de la distribution, des critiques, toutes ces personnes sont majoritairement des hommes. Il n’est pas facile de faire passer une histoire féminine qui s’adresse principalement aux femmes à tous ces niveaux d’une industrie dominée par les hommes. "

La star de "Bowfinger" s’apprête à produire la série télévisée "Hypnotist’s Love Story". Elle a aussi écrit le scénario du film " Chosen Family " qu’elle réalise et dans lequel elle jouera.

"Ce qui m’inspire le plus, c’est de voir beaucoup de femmes écrivains, réalisatrices, et c’est quelque chose que je commence à faire. J’aime les réalisatrices branchées qui racontent des histoires humoristiques sur des points de vue féminins. J’aimerais en faire partie davantage… J’aime vraiment entendre des voix féminines parce que je pense que nous apprenons beaucoup sur le monde grâce aux films et à la télévision que nous regardons. Si on nous raconte toujours des histoires d’un point de vue masculin, cela n’aide pas les femmes".