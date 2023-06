Sexe : le partage et la complicité plus importants que l'orgasme ?

Sexe et orgasme sont-ils indissociables ? Le sexe ne peut-il fonctionner qu'en duo ? Et la complicité peut-elle se substituer à l'acte lui-même pour engendrer le plaisir ?

A l'occasion de Solidays, la marque Durex a souhaité déconstruire certains clichés à travers la campagne live "Your Sex Your Way/#Rewritepleasure", qui convie hommes et femmes à repenser et réécrire les stéréotypes les plus persistants, lesquels ont fait l'objet d'un sondage national pour connaître les envies et besoins des Français en matière de sexualité.